2019-06-21T10:59:33+03:00
Происшествия

Липчанин обманул пенсионерку из Тульской области на 15000 рублей

Житель Грязей позвонил пожилой женщине и сказал, что ее сына задержали за незаконный оборот наркотиков
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин обманул жительницу Тульской областиЛипчанин обманул жительницу Тульской областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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17 июня в Тульской области мошенники обманули 68-летнюю пенсионерку. В этот день потерпевшей позвонили на сотовый. Неизвестный, представившись полицейским, сказал, что ее сына задержали за незаконный оборот наркотиков. Цена освобождения - 15 тыс. рублей. Пенсионерка тут же помчалась в близлежащий банкомат и перевела деньги. Через некоторое время она созвонилась с сыном. Женщина поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители задержали предполагаемого мошенника. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 46-летний житель города Грязи. Мужчина также подозревается в совершении аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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