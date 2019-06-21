Липчанин обманул пенсионерку из Тульской области на 15000 рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-21T10:59:33+03:00

Житель Грязей позвонил пожилой женщине и сказал, что ее сына задержали за незаконный оборот наркотиков

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17 июня в Тульской области мошенники обманули 68-летнюю пенсионерку. В этот день потерпевшей позвонили на сотовый. Неизвестный, представившись полицейским, сказал, что ее сына задержали за незаконный оборот наркотиков. Цена освобождения - 15 тыс. рублей. Пенсионерка тут же помчалась в близлежащий банкомат и перевела деньги. Через некоторое время она созвонилась с сыном. Женщина поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители задержали предполагаемого мошенника. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 46-летний житель города Грязи. Мужчина также подозревается в совершении аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU