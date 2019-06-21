Липчанка отдала почти миллион рублей мошенникам

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-21T11:40:13+03:00

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В минувший четверг, 20 июня, в отдел полиции Липецка обратилась 56-летняя женщина. Она сообщила, что ее обманули мошенники. Липчанка лишилась почти миллиона рублей.

В сентябре 2018 года она заказала через интернет таблетки, стоимостью чуть более 4 тыс. рублей. Позже женщине на сотовый позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что таблетки нанесли вред ее здоровью. Мол, вам полагается компенсация морального вреда. Липчанка поверила неизвестному, так как совсем недавно ей пришлось перенести экстренную операцию.

Но не все так просто. Чтобы получить компенсацию, женщине пришлось перечислить деньги мужчине. Мошенник объяснял это по-разному: оплата искового заявления, госпошлины, услуги адвоката и др.

В итоге липчанка перечислила неизвестному 976 тыс. рублей. Когда мужчина получил эту сумму, он перестал выходить на связь. Женщина поняла свою ошибку и обратилась в полицию. Личность мошенников устанавливается.

Напомним, об аналогичном преступлении, произошедшем в Липецке, стало известно на днях. 53-летняя липчанка перевела мошенникам 494 тыс. рублей. Ей также позвонил мужчина и сказал, что через интернет ей продали "опасный" крем и теперь липчанке положена компенсация морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU