Липецкий центр поддержки одаренных детей «Стратегия» отмечен в Министерстве просвещения РФ

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-21T11:52:57+03:00

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Липецкий центр поддержки одаренных детей «Стратегия» стал победителем конкурса Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект Центра «Стратегия» «Тематические образовательные смены в сезонном лагере для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» поддержан грантом и будет реализовываться на базе Центра «Стратегия» с июля по декабрь 2019 года. Сумма грантовой поддержки более 7,8 миллиона рублей из федерального бюджета.

По слова врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, тематические образовательные смены в «Стратегии» помогут выявить одаренных детей, стремящихся всесторонне развиваться и получать новые знания в сфере информационных технологий. Образовательные смены по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий – это создание уникальной образовательной площадки взаимодействия участников смены с ведущими педагогами Липецкой области и других регионов. Глава региона считает, что подготовка будущих специалистов по цифровой экономике – это работа на ближайшую перспективу. Такие высококвалифицированные кадры в Липецкой области нужны уже сейчас.

Игорь Артамонов подчеркнул: «Детские технопарки – еще одна возможность для талантливых детей раскрыться. Это - инвестиция в будущее. Мир развивается стремительно и необходимо соответствовать вызовам времени. Индивидуальный подход в работе с каждым юным гением, формирование креативного мышления и настрой на успех помогут вырастить хорошо образованное поколение успешных граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU