СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-21T13:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария произошла этим утром, 21 июня, в центре Липецка. По улице Студеновская мчался автомобиль. При повороте на Ленина водитель, видимо, решил не сбавлять скорость, что и стало роковой ошибкой. Машина на бешеной скорости зацепила проезжающий автобус. После чего автомобиль врезался в белую машину, ехавшую сзади общественного транспорта. Автомобиль гонщика несколько раз развернуло. Удар был сильным. У белой машины разбит передний бампер. Информация о пострадавших уточняется. Момент столкновения попал в объектив уличных камер видеонаблюдения.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Их нарушение зачастую приводит к печальным последствиям. Напомним, в минувший четверг, 20 июня, под Липецком погиб мопедист. Он вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

В Липецке автомобиль на бешеной скорости зацепил автобус и врезался в легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU