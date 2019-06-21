2019-06-21T13:08:01+03:00
Общество

Достижения агропромышленного комплекса представлены на выставке «День поля – Липецк 2019»

Более 50 компаний принимают участие в межрегиональной выставке
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Демонстрация достижений селекции и новинок сельхозтехники проходит на базе областной сортоиспытательной станции в селе Бруслановка Липецкой области. Программа рассчитана на два дня.

Самая зрелищная часть выставки – показ новейшей сельхозтехники. Производители привезли как зарекомендовавшие себя образцы, так и новинки. Некоторые из них сочетают в себе функции сразу нескольких аграрных машин.

Накануне площадку посетил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель региона осмотрел селекционные делянки, где представлены высокоурожайные сорта и гибриды более 40 сельскохозяйственных культур. А также оценил выставку техники. Игорь Артамонов отметил, что проведение подобного агрофорума имеет весомое значение для региона.

«Это не просто площадка для обмена опытом. Здесь демонстрируются научные достижения. А будущее именно за наукоёмким сельским хозяйством, – подчеркнул руководитель области. – Сегодня существует масса агротехнологических стартапов. Нужно изучать самые перспективные разработки и внедрять их на липецкой земле».

В рамках «Дня поля» состоялся IV Среднерусский зерновой форум. Его участники обсудили вопросы долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, применения новых технологий по точному внесению удобрений и средств защиты растений. Подняли тему развития органического сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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