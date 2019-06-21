2019-06-21T13:27:59+03:00
Общество

Вице-мэр Липецка покинула свой пост

Екатерина Белокопытова уходит из городской администрации
Юлия КЛЮЕВА
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Екатерина Белокопытова уходит в отставкуЕкатерина Белокопытова уходит в отставкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова покидает пост. Об этом она сама сообщила на странице в "Фейсбук". По словам Белокопытовой, это ее личное и осознанное решение. Эта пятница, 21 июня - ее последний рабочий день в администрации города.

- Что касается моей дальнейшей деятельности, что я точно знаю, что продолжу реализовывать проекты и воплощать идеи по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи, - поделилась на своей личной странице Екатерина Белокопытова. - Мы сможем быть друг другу полезны, вместе утверждая на общегосударственном уровне образ Липецка, богатого культурными и рабочими традициями, города в котором хочется жить.

Напомним, Екатерина Белокопытова родилась в 1977 году в Липецке. В 1999 году окончила ЛГТУ по специальности "Юриспруденция". А в 2015 году получила диплом экономиста. С 2000 года работала в налоговой службе рядовым специалистом. После - начальником отдела, руководителем районной инспекции. В 2012 году заняла должность заместителя руководителя УФНС по Липецкой области. С 2016 года работала в мэрии. Возглавляла департамент экономического развития. В октябре 2018 года ее назначили заместителем главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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