В Липецке мошенники обманули риелтора на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-21T13:59:25+03:00

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В Липецке жертвой афериста стала 36-летняя риелтор. Женщина занималась скупкой и продажей жилья и разместила в Интернете объявление о покупке квартир. На объявление откликнулся незнакомый парень и предложил купить по выгодной цене, за 2.2 миллиона рублей сразу две квартиры.

Незнакомец сказал, что квартиры якобы выставили на торги за долги и риелтор поверила. Они обсудили все детали и договорились о передаче денег. В назначенной время женщина встретилась с партером у в хода в одно из государственных учреждений. Там риелтор отдала парню деньги, тот вошел в здание, а она осталась ждать на улице, когда закончатся торги. Ждала долго, но парень из здания так и не вышел и на телефонные звонки больше не отвечал. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере. Аферисту, когда его поймают, грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU