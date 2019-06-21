2019-06-21T15:15:44+03:00
Общество

В кафе на Сырском Руднике изъяли 15 бутылок контрафактной водки

Алкоголь передали на хранение в отдел полиции Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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В кафе Липецка нашли контрафактную водкуВ кафе Липецка нашли контрафактную водкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Советского района Липецка проводит "горячую линию" по вопросам противодействия незаконному обороту алкоголя, а также следит за продукцией, что продается в торговых павильонах района.

Так, в ходе проверки в кафе по улице Базарная на Сырском Руднике участники рейда изъяли 15 бутылок водки. По информации пресс-службы областной прокуратуры, вся продукция оказалась контрафактной. На 10 бутылках не было никакой маркировки. На 5 - незаконная акциза. Спиртное изъяли и передали на хранение в территориальный отдел полиции. Кстати, в кафе также не соблюдался температурный режим хранения алкогольной продукции.

Пока сотрудники прокуратура устанавливают обстоятельства и истребуют необходимые документы. После чего будет решаться вопрос о возбуждении в отношении предпринимателей дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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