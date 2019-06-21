2019-06-21T15:11:13+03:00
Общество

Липецкие врачи рассказали, как распознать тепловой и солнечный удар у ребенка

В регионе стоит аномальная жара, что повышает риск перегрева
Лия МУРАДЬЯН
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Во время аномальной жары лучше находиться в тениВо время аномальной жары лучше находиться в тениФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту пятницу, 21 июня, и на протяжении всех выходных в Липецке будет стоять аномальная жара. Согласно предупреждению МЧС, температура воздуха поднимется до 33 градусов. В этот период возрастает риск теплового и солнечного удара, особенно у детей.

Как распознать тепловой и солнечный удар, чем они отличаются и что делать в таких случаях, рассказали эксперты «Центра медицинской профилактики».

Тепловой удар – длительного перегрева нарушаются процесс терморегуляции в организме. А солнечный – это отдельная форма теплового, когда прямые солнечные лучи попадают на голову ребенка.

Признаки теплового удара при легкой степени – головная боль, головокружение, учащенный пульс, одышка и расширенные зрачки, влажная кожа. Средняя степень – нарастающая головная боль, тошнота, рвота, красная кожа, учащенное дыхание и сердцебиение, температура тела до 40°. При тяжелой форме появляются судороги, спутанная речь, могут появиться галлюцинации, ребенок может потерять сознание, дыхание прерывистое, температура тела доходит до 42°.

Признаки солнечного удара – ярко выражена слабость, вялость, головная боль, тошнота и рвота. Часто одни из первых признаков – рвота или диарея. При этом ребенок может жаловаться на шум в ушах и мелькание мушек перед глазами. Также краснеет лицо, повышается температура, дыхание и пульс учащаются, ребенок сильно потеет, может пойти кровь из носа. При тяжелом солнечном ударе симптомы те же, что и при тяжелом тепловом – вплоть до судорог и потери сознания.

При проявлении этих признаков ребенка нужно сразу перенести в тень или прохладное проветриваемое помещение и вызвать скорую помощь. Пока едет скорая, ребенка надо уложить в горизонтальное положение и приподнять ноги, чтобы усилить приток крови к мозгу. Если началась рвота, малыша нужно перевернуть на бок, снять с него любую плотную или синтетическую одежду, освободить шею и грудную клетку.

После нужно выпаивать водой, воду давать не сильно холодную, чтобы не было спазма желудка, поить часто и мелкими порциями. Лучше выпаивать минеральной водой или специальным солевым раствором, который быстро восстановит водно-электролитный состав.

Также стоит намочить ткань прохладной водой и приложить ко лбу, шее или затылку. Можно обернуть всего малыша мокрой тканью и постепенно поливать водой с температурой около 20°, резко опускать в холодную воду нельзя. Также ребенку при перегреве нужно много свежего воздуха – обмахивайте его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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