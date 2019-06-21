В Липецке будут судить отчима, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных
Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного по факту обнаружения трупа годовалой девочки на кладбище домашних животных. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело направлено в суд.
Напомним, трагедия произошла в декабре 2018 года. Мужчина уронил на бетонный пол годовалую малышку - дочь своей сожительницы. От полученных повреждений ребенок скончался. Липчанин был ранее судим. Он испугался, что правоохранители не поверят в случайность произошедшего. Тогда мужчина закопал тело девочки на кладбище домашних животных. Семья, в которой было еще 3 детей, уехала из Липецка.
О жуткой истории органам стало известно в апреле этого года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.
Кстати, в отношении матери возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ "Хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". Также прокурор потребовал ограничить ответчицу в родительских правах в отношении троих малолетних детей, взыскать с нее алименты на их содержание.
ИСТОЧНИК KP.RU