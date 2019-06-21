В Липецке будут судить отчима, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-21T16:07:00+03:00

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Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного по факту обнаружения трупа годовалой девочки на кладбище домашних животных. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело направлено в суд.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2018 года. Мужчина уронил на бетонный пол годовалую малышку - дочь своей сожительницы. От полученных повреждений ребенок скончался. Липчанин был ранее судим. Он испугался, что правоохранители не поверят в случайность произошедшего. Тогда мужчина закопал тело девочки на кладбище домашних животных. Семья, в которой было еще 3 детей, уехала из Липецка.

О жуткой истории органам стало известно в апреле этого года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Кстати, в отношении матери возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ "Хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". Также прокурор потребовал ограничить ответчицу в родительских правах в отношении троих малолетних детей, взыскать с нее алименты на их содержание.

ИСТОЧНИК KP.RU