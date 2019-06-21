2019-06-21T16:32:05+03:00
Происшествия

В Липецке 8 лет расследовали загадочную смерть мужчины с проволокой на шее

На подозреваемого вышли в 2011 году, но не хватало доказательств
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Подозреваемому удалось уйти от наказания в 2011 годуПодозреваемому удалось уйти от наказания в 2011 годуФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке 8 лет раскрывали загадочное убийство, которое произошло в августе 2011 года. Тогда в садовом домике товарищества «Металлург-3» нашли тело 44-летнего мужчины, у которого на шее была затянута петля из проволоки. Судмедэксперты определили, что человек умер от удушения, причем сделал это явно не сам.

Вскоре криминалисты вышли на след 46-летнего мужчины, который знал погибшего и выпивал с ним незадолго до смерти. Но подозреваемый ни в чем не признался, а у следствия не хватило улик, чтобы доказать его причастность. Были только косвенные доказательства, поэтому мужчину пришлось отпустить.

Однако расследование все эти годы не прекращалось. 8 лет следователи кропотливо собирали улики и накануне им удалось получить дополнительные доказательства. В настоящее время подозреваемого взяли под стражу. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, его действия квалифицированы по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Статью могут изменить, окончательную юридическую оценку дадут в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецкой области появилась новая техника для восстановления лесов
В Липецке будут судить отчима, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных
Липецкие врачи рассказали, как распознать тепловой и солнечный удар у ребенка
В кафе на Сырском Руднике изъяли 15 бутылок контрафактной водки
В Липецке мошенники обманули риелтора на 2 миллиона рублей
Вице-мэр Липецка покинула свой пост
Достижения агропромышленного комплекса представлены на выставке «День поля – Липецк 2019»
В Липецке автомобиль на бешеной скорости зацепил автобус и врезался в легковушку
Липецкий центр поддержки одаренных детей «Стратегия» отмечен в Министерстве просвещения РФ
Липчанка отдала почти миллион рублей мошенникам
Липчанин обманул пенсионерку из Тульской области на 15000 рублей
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
Под Липецком мопедист вылетел в кювет и погиб
В Липецке за один вечер спасли тонущего парня и девушку
Из-за митинга в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке двое парней украли на железной дороге больше полтонны металла
В Липецке около 100 работников «Свободного Сокола» вышли на митинг
Эксперты выяснили, откуда в Липецке появился запах навоза