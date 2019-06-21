В Липецке 8 лет расследовали загадочную смерть мужчины с проволокой на шее

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-21T16:32:05+03:00

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В Липецке 8 лет раскрывали загадочное убийство, которое произошло в августе 2011 года. Тогда в садовом домике товарищества «Металлург-3» нашли тело 44-летнего мужчины, у которого на шее была затянута петля из проволоки. Судмедэксперты определили, что человек умер от удушения, причем сделал это явно не сам.

Вскоре криминалисты вышли на след 46-летнего мужчины, который знал погибшего и выпивал с ним незадолго до смерти. Но подозреваемый ни в чем не признался, а у следствия не хватило улик, чтобы доказать его причастность. Были только косвенные доказательства, поэтому мужчину пришлось отпустить.

Однако расследование все эти годы не прекращалось. 8 лет следователи кропотливо собирали улики и накануне им удалось получить дополнительные доказательства. В настоящее время подозреваемого взяли под стражу. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, его действия квалифицированы по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Статью могут изменить, окончательную юридическую оценку дадут в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU