2019-06-21T18:04:03+03:00
Общество

Липчан приглашают расчистить от мусора Силикатные озера

В выходной в Липецке пройдет субботник
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан зовут на субботникЛипчан зовут на субботникФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот выходной, 22 июня, в Липецке пройдет субботник. И.о. мера города Евгения Уваркина приглашает липчан на Силикатные озера. Неравнодушные горожане наведут порядок на территории возле водоема. К ним присоединятся представители общественных организаций и волонтеры. Мероприятие стартует в 8.30 утра. Место сбора отмечено на карте.

- Отдельно зову тех, кто случайно или специально оставил мешочек с мусором под деревьями и в кустах в этом красивейшем месте, - написала в своем инстаграме Евгения Уваркина.

Планируется привести в порядок довольно большую территорию (отмечена на карте пунктирной линией). Липчане пройдут с мешками для мусора как по берегу озера, так и в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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