Липчан приглашают расчистить от мусора Силикатные озера
В этот выходной, 22 июня, в Липецке пройдет субботник. И.о. мера города Евгения Уваркина приглашает липчан на Силикатные озера. Неравнодушные горожане наведут порядок на территории возле водоема. К ним присоединятся представители общественных организаций и волонтеры. Мероприятие стартует в 8.30 утра. Место сбора отмечено на карте.
- Отдельно зову тех, кто случайно или специально оставил мешочек с мусором под деревьями и в кустах в этом красивейшем месте, - написала в своем инстаграме Евгения Уваркина.
Планируется привести в порядок довольно большую территорию (отмечена на карте пунктирной линией). Липчане пройдут с мешками для мусора как по берегу озера, так и в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU