2019-06-21T18:23:29+03:00
Общество

В субботу 5 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет

Советуем заранее запастись питьевой водой
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в субботу отключат воду и светВ Липецке в субботу отключат воду и светФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 22 июня, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях областного центра проведут ремонтные работы. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся садоводческие товарищества "Кооператор" и "Трубник".

Холодную воду отключат по следующим адресам: улица Липовская, 1, 1а, 2, 3, 3/2, 4; Семашко, 13/2, 21, 25; Гагарина, 61; Октябрьская, 61; площадь Коммунальная, 9. Без воды липчане останутся с 10 утра до 8 часов вечера.

Напомним, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Также советуем липчанам заранее подготовиться к отключениям и запастись питьевой водой. За подробной информацией можно обратиться в диспетчерскую "ЛГЭКа" по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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