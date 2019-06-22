2019-06-22T19:12:23+03:00
Происшествия

Под Липецком успели спасти из воды тонущего 6-летнего ребенка и женщину

А в самом Липецке спасли двоих мужчин
Лия МУРАДЬЯН
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За день в регионе спасли четверых утопающихЗа день в регионе спасли четверых утопающихФото: УГПСС Липецкой области
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Четыре жизни спасли в Липецкой области за один день, 22 июня. Страшная трагедия едва не случилась в городе Данков. Там чуть не утонули 6-летний ребенок и женщина. К счастью, к ним на помощь вовремя подоспели сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах. Как сообщили в пресс-службе УГПСС области, спасатели вытащили из воды женщину и ребенка, оперативно доставили на берег и оказали медицинскую помощь.

Еще двоих мужчин спасли в самом Липецке. Первый случай произошел на пляже в районе ЛТЗ. Мужчина заплыл на середину реки Воронеж и начал тонуть. Спасатели среагировали оперативно – мужчину быстро вытащили из воды, доставили на берег и оказали первую помощь.

Чуть позже в том же районе за буйки заплыл 35-летний мужчина. Пловец выбился из сил и не смог доплыть обратно до берега. Как и ранее, спасатели вовремя подоспели на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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