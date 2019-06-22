4000 липчан пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне
Накануне Дня памяти и скорби в Липецке прошла траурная акция «Свеча памяти». Липчане собрались на Соборной площади, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
В 22.00 на площадь пришли школьники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных ведомств и просто неравнодушные жители города. К частникам также присоединился врио губернатора области Игорь Аратмнов.
Акция Свеча памяти в Липецке .
Как сообщили в пресс-службе администрации области, в акции приняли участие около 4000 человек.Липчане прошли со свечами от Соборной площади по улице Зегеля к площади Героев, где участники шествия возложили цветы и свечи к монументу павшим воином. Из динамиков звучали слова Левитана о начале Великой Отечественной войне 22 июня 1941 года. Под бой метронома потомки почтили память 27 миллионов погибших соотечественниках.
ИСТОЧНИК KP.RU