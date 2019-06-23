В Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня
В поселке Лев Толстой на станции Астапово обрушилась старинная кирпичная водонапорная башня. Как сообщили местные жители в социальных сетях, инцидент случился рано утром в воскресенье, 23 июня.
«Ребята, это нереально страшно! Кто рядом с этой башней проживает, должны сейчас же срочно покинуть свои дома на неопределённое время. Уйти просто в никуда! Никого не волнует, есть ли куда нам податься или же просто бомжевать неопределенное время», - написали пользователи в паблике «Типичный поселок Лев Толстой».
Причину обрушения устанавливают специалисты. Тем временем местные жители предполагают, что башня могла рухнуть из-за старости и того, что конструкцию вовремя не ремонтировали. На месте продолжают работать спасатели. Предварительным данным, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU