В Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня

23 Июнь 16:06 2019-06-23T16:06:30+03:00

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В поселке Лев Толстой на станции Астапово обрушилась старинная кирпичная водонапорная башня. Как сообщили местные жители в социальных сетях, инцидент случился рано утром в воскресенье, 23 июня.

«Ребята, это нереально страшно! Кто рядом с этой башней проживает, должны сейчас же срочно покинуть свои дома на неопределённое время. Уйти просто в никуда! Никого не волнует, есть ли куда нам податься или же просто бомжевать неопределенное время», - написали пользователи в паблике «Типичный поселок Лев Толстой».

Причину обрушения устанавливают специалисты. Тем временем местные жители предполагают, что башня могла рухнуть из-за старости и того, что конструкцию вовремя не ремонтировали. На месте продолжают работать спасатели. Предварительным данным, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU