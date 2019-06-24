Под Липецком подросток украл у женщины четыре колеса

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-24T10:03:32+03:00

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Кражу колес раскрыли в Тербунском районе Липецкой области. 23 июня в Полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то сорвал навесной замок ее гаража в селе Х.Березовка на Западной улице и выкрал 4 колеса в сборе. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению в краже задержали несовершеннолетнего жителя того же района. Известно, что парень нигде не учится и не работает.

Также за прошедшие сутки, 23 июня, в регионе раскрыли три преступления. Так в Липецке поймали 25-летнего парня, который обокрал рыбака. Молодой человек влез в «УАЗ Хантер» и вытащил рыболовные сети, забродные штаны и два фонаря.

Также в городе раскрыли кражу 5000 рублей с банковского счета, под подозрение попал безработный 27-летний липчанин. Еще одного парня, 28 лет, задержали за кражу продуктов из магазин на улице Асфальтной.

ИСТОЧНИК KP.RU