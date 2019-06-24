За выходные на дорогах Липецкой области в ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-24T10:29:49+03:00

За трое суток в регионе в 11 авариях травмы получили 11 человек

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По данным ГИБДД, за прошедшие трое суток, с 21 по 23 июня, на дорогах Липецкой области в 11 авариях пострадали 11 человек.

Так 21 июня в трассе Долгоруково – Верхний Ломовец около 22.00 перевернулся 32-летний водитель скутера, мужчина попал в больницу.

А 22 июня в Усманском районе в селе Новоуглянка попал в аварию пьяный мотоциклист. По данным автоинспекторов, 35-летний нетрезвый мужчин на мотоцикле влетел в «ВАЗ-2104» около 18.00. Мотоциклист отделался несколькими ушибами. Теперь ему грозит штраф до 30 000 рублей и лишение прав, а если его уже ловили пьяным – уголовная статья.

Среди пострадавших были и дети. В частности 22 июня в Елецком районе на трассе М4 «Дон» нарушил дистанцию 36-летний водитель «Газели» и въехал сзади в попутный «Фольксваген», за рулем которого была 38-летняя женщина. В это аварии пострадала 8-летняя девочка, которая сидела в детском автокресле. Девочка попала в больницу.

23 июня в селе Сселки в Липецке на улице Ленина столкнулись «Калина» и «Шкода», за рулем иномарки была 35-летняя женщина, «Ладой» управляла 21-летняя девушка. В аварии пострадала 12-летняя девочка в иномарке. Ребенку оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU