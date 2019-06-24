2019-06-24T10:45:33+03:00
Экономика

Определились победители соревнований профессионального мастерства «Россети

Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
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В Липецкой области завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье». В течение шести дней на учебно-тренировочном полигоне бригады из 20 регионов страны демонстрировали навыки, необходимые для эффективной и безопасной работы по эксплуатации сетей 0,4/10 кВ: от ликвидации пожара и замены дефектного электрооборудования до спасения попавшего под напряжение человека.

По итогам семи этапов соревнований победителем среди команд «Россети Центр» стала бригада «Брянскэнерго». Второе место у представителей «Ярэнерго». Замкнула тройку лидеров команда «Липецкэнерго». У энергетиков «Россети Центр и Приволжье» лучший результат показала команда филиала «Мариэнерго». На втором месте – «Кировэнерго». У бригады «Нижновэнерго» третье место. Команды-победители представят «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на всероссийских соревнованиях профмастерства дочерних компаний ПАО «Россети».

«Такие соревнования - отличная возможность обменяться опытом и проверить свое мастерство в условиях серьезной конкуренции. Порадовало, что как и в прежние годы, все без исключения команды-участницы продемонстрировали высокий уровень подготовки. Это в очередной раз подтверждает, что в нашей компании трудятся настоящие профессионалы, готовые оперативно и качественно решать задачи по обеспечению бесперебойного электроснабжения жителей 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Определили на соревнованиях и лучших специалистов по направлениям. Александр Утин из «Липецкэнерго» и Александр Тебеньков из кировского филиала отмечены призами и дипломами, как лучшие электромонтеры. Сергей Тихомиров из «Ярэнерго» и Сергей Тебеньков из «Кировэнерго» признаны лучшими мастерами. Лучшими реаниматорами названы Борис Савченко из «Белгородэнерго» и Алексей Николаев из «Ивэнерго». В тушении пожара всех превзошли представители «Воронежэнерго» и «Калугаэнерго» - Михаил Лихван и Максим Сергеенко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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