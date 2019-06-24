В Липецке пропал 34-летний мужчина худощавого телосложения

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-24T12:50:26+03:00

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В областном центре разыскивают 34-летнего мужчину. Бичан Владимир Николаевич пропал 16 июня в Липецке. Информации о его местонахождении нет больше недели. Его разыскивают родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Во что был одет Владимир Бичан – неизвестно. Как сообщили в Поисковом отряде «Лиза Алерт», может находиться в любом районе города.

Просьба ко всем, кто видел Владимира или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU