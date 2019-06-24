2019-06-24T13:10:26+03:00
Общество

90 липецких свиней задержали в Калининградской области

Поставщики неверно указали возраст животных
Лия МУРАДЬЯН
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Свиней задержали не ветеринарном пунктеСвиней задержали не ветеринарном пунктеФото: Архив КП
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В Калининградской области на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Порт Балтийск» задержали животных из Липецкой области. Как сообщает управление Россельхознадзора по Калининградской области, нарушение ветеринарных требования нашли при перевозке племенных свиней и хряков. Всего задержали 90 голов животных, которых везли в регион из Липецкой области.

Во время проверки ветеринарных документов на животных выяснилось, что указанный в ветеринарных свидетельствах возраст свиней и хряков не соответствует тому, который прописан в приложениях. Также в свидетельствах не заполнили графу «маркировка, номер и форма клейма».

Сейчас все свиней передали под контроль департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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