2019-06-24T13:42:39+03:00
Происшествия

«КамАЗ» на полном ходу протаранил жилой дом под Липецком

Авария произошла в Хлевенском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Грузовик разрушил часть пристройкиГрузовик разрушил часть пристройкиФото: Газета "Донские вести"
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Серьезная авария произошла в Хлевенском районе Липецкой области во воскресенье ночью, 23 июня. Там в селе Дмитряшевка не справился с управлением водитель «КамАЗа» и грузовик на полном ходу влетел в частный дом. По словам очевидцев, грузовой автомобиль съехал с трассы, пробил ограждение на дороге, повалил несколько деревьев, сломал забор и влетел в жилой дом. В доме «КамАЗ» повредил часть конструкции.

«КамАЗ» сломал забор и повалил деревья Фото: Газета "Донские вести"

«КамАЗ» сломал забор и повалил деревьяФото: Газета "Донские вести"

На место происшествия вызывали спасателей, которым пришлось вытаскивать водителя из грузовика. К счастью, обошлось без жертв. Местные жители предположили, что водитель уснул за рулем. Однако точную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. А владельцы дома сейчас подсчитывают ущерб. Фото последствий ДТП газета «Донские вести».

ИСТОЧНИК KP.RU

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