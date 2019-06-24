На липецкого пенсионера завели уголовное дело за липовый вкладыш в трудовой

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-24T14:42:47+03:00

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Мошенничество при получении пенсии вскрыла прокуратура в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там мужчина выбил себе повышенную пенсию, благодаря поддельным документам.

По данным прокуратуры, мужчина предоставил в пенсионный фонд документы о страховом стаже и вкладыш к трудовой книжке, где подтверждалось, что у него есть дополнительный трудовой стаж.

На основании этих документов липчанину назначили пенсию выше, чем было положено. Но после прокурорской проверки выяснилось, вкладыш к трудовой был поддельным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы проверки направили в следственные органы, где возбудили уголовное дело.

Пенсионер попал под статью 159 УК – мошенничество. Теперь ему грозит до 120 000 рублей штрафа либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU