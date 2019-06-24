Липчан плохо проинформировали, что Новолипецкий пляж закрыт для купания

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-24T15:19:35+03:00

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В Липецке прокуратура выявила нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с открытием купального сезона. Напомним, все пляжи областного центра закрыты. Они не прошли проверку Роспотребнадзора. Вода в реке Воронеж не соответствует санитарным требованиям.

Внимание прокуратуры привлек Новолипецкий пляж. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, о запрете купания в том районе липчан недостаточно проинформировали. Так, сообщения о запрете купания разместили лишь на 2 листках на стенде у здания спасательного пункта МЧС России. Хотя эту информацию нужно размещать на видных местах вдоль берега.

Так, в связи с ненадлежащим информированием о санитарной обстановке, доступ горожан к купанию в реке не был ограничен. В адрес и.о. главы администрации Липецка прокурор внес представление. Он потребовал устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU