Школа сахарного диабета - для всех желающих
На сегодняшний день в Липецкой области порядка 40 тысяч больных сахарным диабетом
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Из них всего 3 тысячи с диагнозом 1 тип диабета (врожденный, имеющий наследственную генетическую предрасположенность). А вот диабет 2 типа стал острой медико-социальной проблемой! Это заболевание напрямую сопряжено с ожирением, причины которого всем хорошо известны - снижение физической нагрузки, малоподвижный образ и неправильное питание.
ИСТОЧНИК KP.RU