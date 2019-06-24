Школа сахарного диабета - для всех желающих

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-24T16:42:37+03:00

На сегодняшний день в Липецкой области порядка 40 тысяч больных сахарным диабетом

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Из них всего 3 тысячи с диагнозом 1 тип диабета (врожденный, имеющий наследственную генетическую предрасположенность). А вот диабет 2 типа стал острой медико-социальной проблемой! Это заболевание напрямую сопряжено с ожирением, причины которого всем хорошо известны - снижение физической нагрузки, малоподвижный образ и неправильное питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU