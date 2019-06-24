2019-06-24T17:50:57+03:00
Происшествия

В закусочной Липецка нашли 6 бутылок контрафактной водки и настойку

Возбуждены уголовные дела
Юлия КЛЮЕВА
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В закусочной Липецка нашли 6 бутылок контрафактной водки и настойкуВ закусочной Липецка нашли 6 бутылок контрафактной водки и настойкуФото: Прокуратура Липецкой области
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В Липецке снова нашли контрафактный алкоголь. На этот раз в одной из закусочных Левобережного района областного центра. С проверкой в заведение нагрянули работники прокуратуры совместно с инспекторами ОИАЗ УМВД России по Липецку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в закусочной за барной стойкой хранился фальсифицированный алкоголь – 6 бутылок водки и настойка. Федеральные специальные марки на всей продукции оказались поддельными.

Материалы проверки прокурор направил в следственные органы. Правоохранители возбудили уголовные дела по ч.3 ст.327.1 УК РФ «Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции» и ч.4 ст.327.1 УК РФ «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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