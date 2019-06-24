2019-06-24T18:18:49+03:00
Происшествия

В Липецке легковушка врезалась в забор, едва не задев женщину с коляской

Авария произошла на улице Механизаторов [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария на улице Механизаторов в ЛипецкеАвария на улице Механизаторов в ЛипецкеФото: скрин с видео
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Странная авария произошла в этот понедельник, 24 июня, в Липецке. На улице Механизаторов в забор въехала красная легковушка. Момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

С второстепенной дороги на главную выезжает автомобиль. Водитель, притормозив, убедился, что путь свободен. Аккуратно выполнив маневр, автомобилист выезжает на проезжую часть, проезжает несколько метров. При этом машина, почему-то, движется к тротуару. Водитель давит на газ и легковушка заезжает на пешеходную зону и врезается в забор. Кстати, рядом проходила женщина с коляской. Автомобиль чудом не задел пешеходов.

Кстати, жуткая авария произошла в выходные в Хлевенском районе. Там КамАЗ влетел в частный дом. Водитель не справился с управлением. К счастью, обошлось без жертв.

В Липецке легковушка врезалась в забор, едва не задев женщину с коляской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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