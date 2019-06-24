В Липецкой области 2 человека заразились клещевым боррелиозом

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-24T18:38:57+03:00

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К 20 июня клещи покусали 2 567 жителей Липецкой области. 937 из них – дети. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым годом количество пострадавших от клещей уменьшилось. За тот же период 2018 года клещи напали на 3 391 человека. Покусы клещами зарегистрированы во всех районах области. Кроме того, 2 человека в регионе заразились клещевым боррелиозом.

Во время исследования клещей, снятых с людей, выяснилось, что 19.6% из них инфицированы возбудителями клещевых инфекций. 14,7% - боррелиозом. 4,5% - гранулоцитарным анаплазмозом человека. 0,4% - моноцитарным эрлихиозом человека.

В 70,7% случаев клещи присосались к липчанам на территориях домовладений и приусадебных участках. В 23,4% - в природных условиях. 1,3% случаев приходится на парки. 1,8% - кладбища. 2,5% - в других местах.

На 1 114 га территории Липецкой области проведены акарицидные обработки. Напомним, что вирус клещевого энцефалита в регионе не циркулирует. Список лабораторий, где исследуют клещей на наличие инфекций, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU