Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 7 - без воды

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-24T18:48:20+03:00

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Во вторник, 25 июня, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Баумана; Белорусская; переулка Свободный; Космический; улицы Третьякова; А.Г. Кочеткова; Рассветная; переулка Лунный; улицы Сокольская; Родниковая; Молодежная; Огородная; Цемзаводская; Скороходова, а также садоводческих товариществ «Сокол-3» и «Речное». На тот же период времени электричество отключат по адресам: улица 40 лет Октября, 39, 43, 45 , 47; Ушинского, 19, 21, 21а, 23, 80, 82; 8-ое Марта, 17, 17/2; Советская, 68; площадь Победы, 8; Крайняя, 9, 7; Смургиса, 6; ул. П.И. Смородина, 5а, 11, 3, 13, 13б, 13а; Парковая, 11а.

С 9 утра до 4 часов вечера света не будет у липчан, проживающих по улицам Суворова, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 34, 36, 32, 38, 40; М. Расковой, 14, 10, 6, 8.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Ковалева, владение 135а; 135; 125; 129а; 127; 129б; 129; 125а; 122; Стаханова,16а, 18б; Хорошавина, 3; Брюллова; Литейная; Белорусская; переулок Космический.

Подвоз воды по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU