На "Липецких зорях" перед выпускниками выступит кавер-группа из Тамбова

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-25T09:04:32+03:00

В Липецк на выпускной приедет кавер-группа из Тамбова Фото: Юлия КЛЮЕВА

Артисты выйдут на сцену в Липецке в 21.30

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Стало известно, кто выступит перед выпускниками на "Липецких зорях-2019". Артисты сами раскрыли секрет на своей странице в соцсети. Итак, в Липецк едут ребята из Тамбова, кавер-группа "Нестройные".

- Огромное, шикарное, яркое мероприятие, - написали они в соцсетях. - Главное событие выпускников Липецка - Липецкие зори! Будем заряжать ребят на будущую успешную и яркую жизнь так, как мы умеем. С горячими танцами и последними хитами. Обещаем фейерверки, красивые костюмы и мощнейшую волну энергии.

Музыканты появятся на сцене в 21.30. Напомним, что мероприятие стартует в 19.30 на Соборной площади. В 20.30 - официальная часть. Завершится праздник красочным салютом.

Кстати, этим вечером, 25 июня, перекроют центр города. Автобусы пустят по новым маршрутам. Обо всех изменениях можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU