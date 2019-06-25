Под Липецком автоледи на "Хендае" врезалась в "ВАЗ" и перевернулась

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-25T09:19:12+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 728 нарушений правил дорожного движения. Так, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 55 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 401 раз водители превысили допустимую скорость. По информации регионального УГИБДД России, произошло 31 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 24 июня, под Липецком столкнулись легковушки. В селе Доброе 40-летняя женщина за рулем "Хендая" врезалась в "ВАЗ-2115" под управлением 36-летнего мужчины. По предварительным данным, автоледи нарушила очередность проезда. В аварии пострадал водитель отечественной машины. Он получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU