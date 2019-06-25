2019-06-25T10:04:46+03:00
Происшествия

В Липецке у 52-летней женщины с карты украли 9000 рублей

Предполагаемый преступник - ранее судимый 37-летний липчанин
Юлия КЛЮЕВА
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У липчанки с карты украли 9 тыс. рублейУ липчанки с карты украли 9 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 24 июня, в отдел полиции Липецка обратилась 52-летняя женщина. По ее словам, днем ранее у нее украли деньги. 23 июня неизвестный снял с ее банковской карты 9 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Задержан неработающий ранее судимый 37-летний липчанин.

Также за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, 22 июня в Лебедяни из нежилого дома кто-то украл электролобзик и дрель. Имущество принадлежало 48-летней женщине. Вор нашелся - неработающий 24-летний местный житель.

31 мая в Ельце с витрины салона сотовой связи украли сотовый телефон. Это сделала неработающая 37-летняя ельчанка.

12 июня в Липецке у 43-летнего мужчины угнали "Тойоту-Ноан". Сотрудники полиции нашли предполагаемого преступника. Угонщиком оказался ранее судимый 28-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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