Игорь Артамонов усилил контроль за расходом бюджетных средств

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-25T09:52:41+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов заключил соглашение о взаимодействии администрации региона и прокуратуры в вопросах обеспечения реализации требований антикоррупционного законодательства и предупреждения коррупционных проявлений в сфере расходования бюджетных средств.

«Борьба с коррупцией, профилактика нарушений во всех органах власти при реализации национальных проектов, государственных программ и при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности - наши приоритеты. Это соглашение позволит администрации области и прокуратуре более оперативно обмениваться информацией и своевременно устанавливать необходимые барьеры для коррупционных проявлений», - отметил Игорь Артамонов.

Соглашение было подписано в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области. На совещании члены комиссии также проанализировали деятельность по предупреждению коррупции в сфере ЖКХ. Игорь Артамонов поручил управлению ЖКХ и Государственной жилищной инспекции провести работу по определению зон «повышенного коррупционного риска» и способов минимизации коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства области.

Органы местного самоуправления должны принять меры по проведению конкурсов по выбору управляющей организации в домах, собственники которых не выбрали и не реализовали способ управления домом, обеспечить проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

«Необходимо более активно осуществлять антикоррупционную пропаганду, направленную на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции»,- подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU