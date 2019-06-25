Липчанка ищет мальчика, который вытащил из воды ее 11-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-25T10:27:52+03:00

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Липчанка разыскивает мальчика, который в выходные спас тонущую 11-летнюю девочку. Сообщения об этом появились накануне, 24 июня, в соцсетях. По словам автора, трагедия едва не случилась в субботу, 22 июня, на пляже в районе ЛТЗ, где-то в 5-6 часов вечера.

- Мальчик 12-14 лет спас тонущего ребенка (девочку 11 лет). Если кто обладает информацией про этого мальчика, дайте, пожалуйста, знать! Мама девочки хочет лично сказать спасибо такому герою, - написали в соцсетях.

Напомним, что в тот же день на пляже в районе Тракторостроителей случилось несчастье. Утонула 26-летняя девушка. Спасатели подняли ее тело со дна реки. По словам очевидцев, погибшая девушка и 11-летняя девочка отдыхали вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU