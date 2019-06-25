2019-06-25T10:50:53+03:00
Происшествия

Снова развод: липчанка перевела мошеннику 32700 рублей, чтобы получить компенсацию

В Липецке обманули очередную доверчивую женщину
Юлия КЛЮЕВА
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Мошенник снова вытянул из липчанки деньгиМошенник снова вытянул из липчанки деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 24 июня, в отделение полиции Липецка обратилась 66-летняя женщина. В своем завлении она указала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, 14 июня ей позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что обманутым вкладчикам 2011 года полагается компенсация. Но, чтобы оплучить деньги, нужно перевести 32 700 рублей. Липчанка поверила злоумышленнику и, не раздумывая, рассталась с деньгами. Только спустя время она поняла свою ошибку и обратилась в полицию.

Это уже не первый "развод", когда мошенники вытягивают из липчан деньги под предлогом какой-либо компенсации. Так, в апреле 53-летняя горожанка перевела неизвестному 494 тыс. рублей. А 56-летняя липчанка перечислила мошеннику полчти миллион рублей. Обе женщины опомнились только на прошлой неделе и подали заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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