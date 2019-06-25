2019-06-25T12:24:09+03:00
Общество

В четверг в Липецке весь день запретят продавать алкоголь

День Молодежи в регионе пройдет трезво
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в День Молодежи запретят продавать алкогольВ Липецке в День Молодежи запретят продавать алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 27 июня, в Липецке и области запретят продавать алкоголь. Согласно законодательству региона, в День молодежи розничная продажа алкогольной продукции не допускается. Об этом сообщили в пресс-службе департамента потребительского рынка.

Напомним, что этим вечером, 25 июня, в Липецке перекроют центральные улицы. На Соборной площади пройдет праздник выпускников "Липецкие зори-2019". Ограничат движение на улице Зегеля - от площади Плеханова до улицы Ленина, Интернациональной - от Зегеля до Саперного спуска а также на самом Саперном спуске. На некоторое время перекроют улицу Ленина - от Зегеля до Желябова, Петровский спуск. Изментся схема движения автобусов №36, №345. В режиме ожидания будут находиться автобусы №2, №12, №315. Информацию обо всех изменениях можно посмотреть здесь.

Кстати, поздравить липецких выпускнков приедет кавер-группа из Тамбова. Музыканты поднимутся на сцену в 21.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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