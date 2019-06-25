Флешмоб для липецких выпускников: запиши видео, получи личное поздравление от врио губернатора

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-25T16:48:40+03:00

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В этот вторник, 25 июня, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов поздравил выпускников в своем инстаграме. Врио сказал, что впереди липчан ждет много интересного. А также добавил, что придет сегодня на праздник «Липецкие зори-2019».

Игорь Артамонов поздравил липецких выпускников в своем инстаграме.

- Друзья, если вы хотите, чтобы я кого-то поздравил лично с днем выпускника, запишите видео, почему я должен это сделать. Хэштег #артамоновпоздравляй , - сообщил Артамонов на своей странице.

Напомним, праздник стартует в 19.30. Официальная часть начнется в 20.30. В 21.30 перед выпускниками выступит кавер-группа из Тамбова. Завершится мероприятие салютом. Также вечером перекроют центральные улицы города. Подробности здесь.

Игорь Артамонов хочет лично поздравить липецких выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU