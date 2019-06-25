В Липецке начнет резко холодать и поднимется ветер

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-25T17:09:57+03:00

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Установившаяся в Липецке жара пойдет на спад. Причем после рекордно высоких температур, регион может побить рекорд и по низкой температуре в июне. По данным Росгидрометцентра, в среду, 26 июня, погода в Липецкой области будет без осадков, но с переменной облачностью. Максимальная температура воздуха днем не превысит отметку в +26°С. Это значительно ниже 33-градусной жары, которая была накануне. Ночью ожидается 9-14°С.

Ветер переменится на северный и усилится, ночью скорость ветра 4-9 метров в секунду, днем 6-11 м/с. Атмосферное давление будет в пределах 753 мм ртутного столба. А в четверг, 27 июня, обещают дожди и грозы, которые продержаться в регионе до начала следующей недели. Причем к выходным резко похолодает, так 29 и 30 июня ожидается максимум +19 градусов днем и до +10 – ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU