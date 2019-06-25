2019-06-25T17:32:11+03:00
Общество

Водоканал под Липецком не заплатил за загрязнение экологии более 9 млн. рублей

Прокуратура потребовала вернуть деньги через суд
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Суд удовлетворил иск прокуратурыСуд удовлетворил иск прокуратурыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Росприроднадзор Липецкой области пожаловался в природоохранную прокуратуру, что водоканал в Елецком районе не платит за загрязнение экологии. Отметим, что в результате работы ОГУП «Елецводоканал» образуются производственные отходы, негативные выбросы в атмосферу и сброс загрязняющих веществ в воду. По закону все загрязняющие предприятия обязаны платить государству за негативное воздействие на окружающую среду.

В ходе проверки выяснилось, что у водоканала образовался долг по платежам в 9 337 890 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по итогу проверки природоохранный прокурор обратился в суд с требование взыскать с юрлица весь долг.

Всего с начала года по искам Липецкого межрайонного природоохранного прокурора, нарушители экологического законодательства должны заплатить 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкий департамент оштрафовали за плохой отлов бродячих животных
В Липецке начнет резко холодать и поднимется ветер
Флешмоб для липецких выпускников: запиши видео, получи личное поздравление от врио губернатора
Жителей села под Липецком возмутило, что по улицам гуляет медведь
Евгения Уваркина стала мэром Липецка
Во дворе Липецка загорелись спиленные деревья
В четверг в Липецке весь день запретят продавать алкоголь
Снова развод: липчанка перевела мошеннику 32700 рублей, чтобы получить компенсацию
Липчанка ищет мальчика, который вытащил из воды ее 11-летнюю дочь
Игорь Артамонов усилил контроль за расходом бюджетных средств
В Липецке у 52-летней женщины с карты украли 9000 рублей
Более 250 дворов обустроят в Липецкой области в 2019 году
Под Липецком автоледи на "Хендае" врезалась в "ВАЗ" и перевернулась
На "Липецких зорях" перед выпускниками выступит кавер-группа из Тамбова
Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 7 - без воды
В Липецкой области 2 человека заразились клещевым боррелиозом
В Липецке легковушка врезалась в забор, едва не задев женщину с коляской
В закусочной Липецка нашли 6 бутылок контрафактной водки и настойку
19-летних липчан поймали с поличным на краже 660 кг металлолома