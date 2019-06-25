Водоканал под Липецком не заплатил за загрязнение экологии более 9 млн. рублей

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-25T17:32:11+03:00

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Росприроднадзор Липецкой области пожаловался в природоохранную прокуратуру, что водоканал в Елецком районе не платит за загрязнение экологии. Отметим, что в результате работы ОГУП «Елецводоканал» образуются производственные отходы, негативные выбросы в атмосферу и сброс загрязняющих веществ в воду. По закону все загрязняющие предприятия обязаны платить государству за негативное воздействие на окружающую среду.

В ходе проверки выяснилось, что у водоканала образовался долг по платежам в 9 337 890 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по итогу проверки природоохранный прокурор обратился в суд с требование взыскать с юрлица весь долг.

Всего с начала года по искам Липецкого межрайонного природоохранного прокурора, нарушители экологического законодательства должны заплатить 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU