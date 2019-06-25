2019-06-25T18:47:59+03:00
Общество

Липецкий департамент оштрафовали за плохой отлов бродячих животных

В городе не ловят бездомных животных
Лия МУРАДЬЯН
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Администрацию оштрафовали за бродячих собакАдминистрацию оштрафовали за бродячих собакФото: Лия МУРАДЬЯН
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В управление Роспотребнадзора по Липецкой области начали поступать экстренные извещения о нападении собак на людей. Случаи зарегистрировали в областной клинической больнице и некоторые освещались в СМИ. В ходе проверки выяснилось, что Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка не следит за численностью бродячих животных в городе.

По закону мэрия должна заключать договор с подрядчиком, который отлавливает бездомных собак и кошек. Животных, инфицированных бешенством или другим опасным вирусом, должны усыплять. А если животных не ловят, это нарушение закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина подписала постановление, оштрафовать департамент на 20 000 рублей. Городские чиновники пытались обжаловать постановление, но суд встал на сторону Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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