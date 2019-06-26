2019-06-26T09:49:10+03:00
Происшествия

Под предлогом проверки денег у липецкой пенсионерки выманили 80 000 рублей

Еще один пенсионер лишился 119500 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Аферистов ищет полицияАферистов ищет полицияФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жертвой аферистов стала 75-летняя женщина. Все случилось в минувший вторник, 25 июня, у дома на улице Московской. Днем к пенсионерке подошел неизвестный и сказал, что нашел неподалеку на улице деньги. «Добросовестный» незнакомец поинтересовался, случайно не ее ли это кюпьры. Пенсионерка решила проверить свои сбережения и в итоге лишилась 80 000 рублей. Афериста сейчас ищут сотрудники городского отела полиции №2.

Еще одни пенсионер лишился крупной суммы денег в Краснинском районе. Аферисты позвонили ему 24 июня под предлогом покупки дома через объявление в Интернете. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, пенсионер перевел неизвестным через онлайн сервис банка 119500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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