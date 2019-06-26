2019-06-26T09:51:04+03:00
Общество

Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»

На ПМЭФ-2019 генеральный директор «Россети Центр» рассказал о предстоящей цифровизации электросетевого комплекса
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Делегация ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО «Россети Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети), с 6 по 8 июня приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный директор Игорь Маковский подвел итоги рабочей поездки в Санкт-Петербург, рассказал о первом этапе программы цифровой трансформации, и о стратегии энергетиков на ближайшие годы.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком воры незаметно слили с заправки почти тонну бензина
В ДТП с иномаркой в Липецке погиб мотоциклист, его пассажирка в больнице
Под предлогом проверки денег у липецкой пенсионерки выманили 80 000 рублей
Липецкий департамент оштрафовали за плохой отлов бродячих животных
Водоканал под Липецком не заплатил за загрязнение экологии более 9 млн. рублей
В Липецке начнет резко холодать и поднимется ветер
Флешмоб для липецких выпускников: запиши видео, получи личное поздравление от врио губернатора
Жителей села под Липецком возмутило, что по улицам гуляет медведь
Евгения Уваркина стала мэром Липецка
Во дворе Липецка загорелись спиленные деревья
В четверг в Липецке весь день запретят продавать алкоголь
Снова развод: липчанка перевела мошеннику 32700 рублей, чтобы получить компенсацию
Липчанка ищет мальчика, который вытащил из воды ее 11-летнюю дочь
Игорь Артамонов усилил контроль за расходом бюджетных средств
В Липецке у 52-летней женщины с карты украли 9000 рублей
Более 250 дворов обустроят в Липецкой области в 2019 году
Под Липецком автоледи на "Хендае" врезалась в "ВАЗ" и перевернулась
На "Липецких зорях" перед выпускниками выступит кавер-группа из Тамбова
Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 7 - без воды
В Липецкой области 2 человека заразились клещевым боррелиозом
В Липецке легковушка врезалась в забор, едва не задев женщину с коляской
В закусочной Липецка нашли 6 бутылок контрафактной водки и настойку
19-летних липчан поймали с поличным на краже 660 кг металлолома