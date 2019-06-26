В ДТП с иномаркой в Липецке погиб мотоциклист, его пассажирка в больнице

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-26T10:07:15+03:00

За сутки на дорогах региона в 5 авариях пострадали 5 человек и 1 погиб

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По данным ГИБДД, всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали пять человек и один погиб.

Страшная авария произошла вечером 25 июня на улице Фрунзе в Липецке около 21.00. Там 38-летний водитель «Дацуна» не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого был 26-летний парень. В этой аварии погиб молодой мотоциклист, его пассажирка с многочисленными травмами попала в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшим случилось около 6 утра на трассе Липецк – Чаплыгин, где не справилась с управлением 40-летняя женщина за рулем «Рено». Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Водителя увезли в больницу.

В то же утро, около 10.00, в селе Казаки Елецкого района на территории детского лагеря сбили 9-летнюю девочку. По данным автоинспекции, 50-летний водитель «ГАЗа» проводил технологические работы и не заметил, как под колесами оказался ребенок. Девочка получила травму. Еще один ребенок пострадал в Липецке на улице Титова, где 35-летний водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика на велосипеде. Ребенку оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU