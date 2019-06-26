2019-06-26T14:20:34+03:00
Общество

Липецкие выпускницы начали продавать платья еще до начала праздника

Жительницы Липецка решили не оставлять платья пылиться в шкафу
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие выпускницы уже продают платьяЛипецкие выпускницы уже продают платьяФото: Юлия КЛЮЕВА
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С февраля этого года липецкие выпускницы ходили по магазинам в поисках того самого платья, в котором они собирались блистать весь вечер. Праздник закончился. А наряды, купленные за внушительные суммы, остались. Многие решили не оставлять платья пылиться в шкафу, а продать их.

Так, на сайтах бесплатных объявлений появились сообщения о продаже нарядов. Причем, некоторые объявления разместили еще вчера днем. До начала праздника. Выпускницы даже выставили фотографии с праздника "Липецкие зори-2019", что прошел на Соборной площади. Ценовой ряд разный - от 500 до 20 тыс. рублей. В объявлениях указано, что платья в идеальном состоянии, надевались 1 раз. Большинство липчанок согласны на торг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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