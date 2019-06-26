В ближайшие дни в Липецке дождь, град и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-26T14:43:27+03:00

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Спасатели разослали экстренное предупреждение. В Липецке и области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Вероятны возникновения чрезвычайных ситуаций.

В четверг, 27 июня с 18.00 до 18.00 30 июня - облачная с проянениями погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в пятницу, 28 июня, возможен град. Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с. В светлое время суток скорость ветра 8-13 м/с. При грозах порывы могут достигать 18-20 м/с. Ночью в регионе 12-17 градусов тепла. Днем синоптики обещат 20-15 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт.ст.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU