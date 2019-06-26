В Липецке у мужчины изъяли более 70 грамм наркотика
В Липецке полицейские задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков. Это произошло на территории одного из садоводческих товариществ областного центра. Правоохранители взяли липчанина с поличным, когда тот делал "закладки". Посмотрев телефонную переписку, сотрудники полиции установили места сделанных ранее тайнков. Наркотики изъяли.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, запрещенные вещества липчанин хранил в гараже у знакомого. Всего оперативники обнаружили и изъяли более 70 грамм синтетического наркотика.
В отношении липчанина возбудили 3 уголовных дела - по ч.3, ч.4 ст.228.1 УК РФ "Сбыт наркотических средств в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU