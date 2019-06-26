2019-06-26T15:18:04+03:00
Происшествия

В Липецке у мужчины изъяли более 70 грамм наркотика

Липчанин попался, когда делал "закладки"
Юлия КЛЮЕВА
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В отношении липчанина возбудили 3 уголовных делаВ отношении липчанина возбудили 3 уголовных делаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке полицейские задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков. Это произошло на территории одного из садоводческих товариществ областного центра. Правоохранители взяли липчанина с поличным, когда тот делал "закладки". Посмотрев телефонную переписку, сотрудники полиции установили места сделанных ранее тайнков. Наркотики изъяли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, запрещенные вещества липчанин хранил в гараже у знакомого. Всего оперативники обнаружили и изъяли более 70 грамм синтетического наркотика.

В отношении липчанина возбудили 3 уголовных дела - по ч.3, ч.4 ст.228.1 УК РФ "Сбыт наркотических средств в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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