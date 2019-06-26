За жестокое убийство 59-летний липчанин на 10 лет отправится в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-26T15:50:37+03:00

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В Липецкой области 59-летнего мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство женщины. Зверское преступлене произошло утром 13 декабря 2018 года в поселке Лев Толстой. Подсудимый решил убить оскорбившую его местную жительницу. Он пришел к ее дому с ножом и позвонил в дверь. Женщина ожидала прихода забойщика скота, поэтому без опаски открыла дверь. Злодей тут же ударил ей ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление, но тщетно. Мужчина вошел в дом и там нанес ей не менее 22 ударов, в том числе в шею. После чего затащил женщину в коридор и закрыл дверь изнутри. В это время пришел забойщик скота. Позже подошла дочь потерпевшей. Пока они пытались войти в дом, подсудимый сбежал.

На следующий день, 14 декабря, беглеца задержали. По информации пресс-службы регионального СКР, преступление явно было спланировано заранее. Так как мужчина взял в дом неприятельницы сменную одежду, которую до убийства спрятал поблизости. А после преступления он переоделся. Вещи с пятнами крови вместе с ножом сложил в пакет и выбросил в мусорку. А после, как ни в чем не бывало, пошел к работодателю на подработку. Но убийца допустил ошибку. Он не переобулся. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи нашли на его рабочем месте. Они и стали одной из главных улик.

Возбудили уголовные дела по ч.1 ст.139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища" и ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Когда отпираться уже не было смысла, подсудимый признал свою вину. Кстати, ранее мужчина был судим за кражу.

Суд приговорил виновного к 10 лет и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU