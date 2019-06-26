2019-06-26T16:56:26+03:00
Общество

В Липецке привели в порядок дороги на 4 улицах

Осталось отремонтировать еще 14 объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ремонтируют дорогиВ Липецке ремонтируют дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты и общественники проинспектировали работы на объектах в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улице Кирпичная завершен основной объем работ. За 2 недели рабочие убрали старое асфальтобетонное покрытие и уложили новое на площади 8,1 тыс. м2. В ближайшее время заделают "керны" - следы забора проб, которые брали, чтобы проверить на соответствие нормам дорожных материалов. Разметка из износоустойчивого материала обеспечит безопасность дорожного двиения.

На улице Ильича работы начались на днях. Там отремонтируют 1,9 км дорог площадью 17,2 тыс. м2. Здесь обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары, водоотводные лотки, а также установят дорожные знаки, ограждение, бортовые камни, а на проезжую часть нанесут разметку. Перекрывать участки дорог на улице Ильича будут поэтапно.

Кстати, на всех объектах проекта создаются условия для людей с ограниченными возможностями - специальные дорожные знаки, светофоры с кнопками, яркие цветографические пешеходные переходы и плавные съезды к ним.

На сегодняшний день на 4 из 18 улицах, ремонтируемых в рамках проекта, завершился основной объем работ. Речь идет об улицах Гоголя, 40 лет ВЛКСМ, Жуковского и Кирпичная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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