2019-06-26T17:57:04+03:00
Происшествия

В Липецке "УАЗ" выехал на тротуар и задел мальчика

Авария произошла на проспекте Мира [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке "УАЗ" задел мальчикаВ Липецке "УАЗ" задел мальчикаФото: СОЦСЕТИ
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Этим днем, 26 июня, в Липецке произошла авария. В районе НЛМК машина во время движения зацепила мальчика.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пропекте Мира, в районе дома №16. "УАЗ", чтобы избежать столкновения с легковушкой, вылетел на тротуар. Там стоял ребенок. Машина зацепила мальчика, тот упал. К нему тут же подбежали прохожие. Информация о состоянии юного липчанина уточняется.

В Липецке "УАЗ" задел мальчика Фото: СОЦСЕТИ

В Липецке "УАЗ" задел мальчикаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах региона в 5 авариях пострадали 5 человек. 1 погиб. Трагедия произошло в областном центре на улице Фрунзе. Там столкнулись иномарка и мотоциклист. Молодой водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажирка с многочисленными травмами попала в больницу. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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