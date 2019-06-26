В четверг 18 улиц Липецка останутся без света, 9 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-26T18:12:24+03:00

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В четверг, 27 июня, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Баумана; Рассветная; Сокольская; переулок Лунный; улица Молодежная; Огородная; Третьякова; Цемзаводская; Скороходова; садоводческие товарищества "Сокол-3" и "Речное". На это же время свет отключат на следующий день.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет на Сырском Руднике по адресам: улица Детская, 4а; 4б; 6а; Ангарская, 23; 29; 19; 21; 25; 27; 31; переулок Рудный, 11. А также в частном секторе: переулок Любимый; Чистый. В этот же период времени света не будет в садоводческих товариществах "Спутник", "Горняк".

С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Фрунзе, 29; бульвар Шубина, 3-9; Катукова, 26; 28; 28б; 29; Стаханова, 28; 30; 30а; 28а; 34. В том районе перестанут работать светофоры.

Также некоторым липчанам отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица 50 лет НЛМК, 19; Стаханова, 46; проспект Победы, 116; 118; 124; проезд Сиреневый, 10; улицы Мичурина, 4; 12; Неделина, 9; 11; 13.

С 10 утра до 9 часов вечера воду отключат липчанам, проживающим по адресам: площадь Победы, 6а; 6 корпус 2, 4-10; 6/27; 6/26; 6/14; 6/15; 6/9; 6/16; 6/5; 6/2; 6 строение 1; 6/20; 6/21; 8; 8 Марта, 36; 38; 17; 17/2; Крайняя, 6; 7; 7а; 7б; 9.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться в диспетчерскую по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU